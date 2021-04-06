Производителям сахара выделят 9 млрд рублей на возмещение части затрат

Наибольшую часть денег направят в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, сообщает ТАСС.

Правительство РФ выделит 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований.

Согласно проекту распоряжения, исходя из текущей стоимости подсолнечника - 40,7 рубля за 1 кг без НДС, расчетная стоимость производства 1 л рафинированного подсолнечного масла составляет 102,3 рубля за 1 л с НДС. "При текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 рубля за 1 л с НДС) убыток производителя на 1 л подсолнечного масла составляет порядка 9,7 рубля", - уточняется в документе.

Напомним, что производители приостановили поставки сахара в торговые сети. Они ждут субсидию за реализацию продукции по фиксированной цене с 1 апреля.

– Ситуация с сахаром действительно очень непростая, – подтвердили SIA.RU в пресс-службе иркутской торговой сети «Слата». – Весь март отгрузки шли с дефицитом. Производители придерживали объемы, думая, что соглашение не будет продлено. На текущий момент объемы на апрель не подтверждены, но сетью заявлены.