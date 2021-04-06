Поступления в бюджет Иркутской области увеличились на 400 млн рублей

Общий объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области в январе - феврале 2021 года составил более 14 млрд рублей, сообщают в ФНС.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают почти 85,5%, региональные – 5,4%, местные – 2,4% и специальные налоговые режимы – 6,7 процента.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц - более 58% доходов и налог на прибыль организаций - 22%, кроме того, доля имущественных налогов - 8%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 7%.

Платежи налога на прибыль организаций составили более 3 млрд рублей (на 212 млн рублей или на 6% ниже уровня аналогичного периода 2020 года), что обусловлено ухудшением финансового состояния предприятий: по данным Иркутскстата темп роста прибыли прибыльных предприятий в регионе снизился на 14 процентов.