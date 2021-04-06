Альфа-Банк и Билайн раскрыли результаты стратегического сотрудничества за 2020 год

В феврале 2020 года Билайн и Альфа-Банк выпустили первую кобрендинговую кредитную карту «Билайн 100 дней без %». А в ноябре мы объявили о стратегическом партнерстве и запустили ещё один совместный продукт — дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25».

Спустя год объединённая команда Билайн и Альфа-Банка подводит промежуточные итоги сотрудничества:

— Начали выдавать кредитные и дебетовые карты по технологии Mobile ID — анкета клиента заполняется автоматически всего за 20 секунд и без ошибок, неизбежных при ручном вводе.

— На конец 2020 года выдали более 100 тысяч кобрендинговых карт. Спрос постоянно растет, пиковый объем выдачи — 1550 карт в день.

— Каждый месяц выдаем на треть больше кредитных карт: в октябре +33% по сравнению с сентябрем, в ноябре +17% по сравнению с октябрем, в декабре +29% относительно ноября. Каждая четвертая кредитная карта оформляется онлайн, и эта доля постепенно увеличивается.

Мы планируем расширять сотрудничество, и в 2021 году клиенты получат новые решения на основе технологий и компетенций Альфа-Банка и Билайн.

«Год назад мы приняли решение объединить компетенции и ресурсы Альфа-Банка и Билайн, чтобы добиться технологического прорыва там, где, казалось бы, банки уже придумали все, что возможно. Наши кобрендинговые карты стали первым на рынке примером, когда столь разные партнеры предлагают клиенту не просто объединенную программу лояльности, но совершенно новый опыт: благодаря нашей совместной технологии Mobile ID клиенты Билайн получают карты Альфа-Банка быстро, безопасно и с точно вычисленным комфортным кредитным лимитом. Уже сейчас мы видим, что наше партнерство превратилось в бизнес, который ежедневно привлекает около 1500 новых клиентов», — комментирует руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.

«Благодаря глубокому партнерству с Альфа-Банком и использованию современных инструментов искусственного интеллекта и предиктивной аналитики, Билайн уже сейчас работает как среднего размера банк в России. Технология Mobile ID значительно облегчает получение дебетовой или кредитной карт, делая процесс безопасным и быстрым для клиента, — комментирует исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО „ВымпелКом“ Джордж Хелд. — Соединяя сильные стороны Билайн и Альфа-Банка, мы смогли достигнуть значительных результатов и у нас есть большие амбиции продолжать наше сотрудничество».