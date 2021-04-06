Банк ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке произведений Роберта Фалька в Третьяковской галерее

Банк ВТБ, выступивший генеральным спонсором выставки «Роберт Фальк», выпустил очередную серию просветительского проекта «Культурный гид». На этот раз в роли ведущей выступила народная артистка России, актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» Галина Тюнина. Благодаря этой серии проекта вы узнаете, например, о том, как Никита Хрущев отреагировал на картину «Обнаженная в кресле», и о том, как страсть к трюфелям помогла Фальку найти одну из любимейших своих моделей — Матушку Катрин, и, конечно же, о том, как на его последнем автопортрете вдруг появилась красная феска. Неформальная, яркая, динамичная экскурсия длится немногим больше 10 минут, но за это время зрителям будет представлена полная история того, как один из самых важных художников в истории XX века своим творчеством с легкостью перекинул мост из века XIX аж в XXI век.

Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения «Бубновый валет», знаковая фигура культурной жизни времен оттепели. В рамках экспозиции в залах Третьяковской галереи представлены работы Роберта Фалька из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций. В предыдущий раз монографическая выставка Фалька состоялась в Третьяковской галерее почти 100 лет назад — в 1924 году.

«Фальк все время стремился куда-то, мчался ввысь и вверх. Его страсть к жизни, постоянная перемена мест, жены и музы, окружавшие его на протяжении жизни, восхищавшие и вдохновлявшие его, — все это воплощалось в его работах, отражалось в творчестве. Сегодня в стенах музея можно увидеть уникальную подборку работ, никогда ранее не представлявшуюся нашим современникам. Выставка в Третьяковской галерее возвращает важнейшего русского художника XX века Роберта Фалька туда, где ему положено быть — на вершину, в главные залы музея», — рассказала о работе над проектом Галина Тюнина.

«Мы приглашаем посмотреть новый выпуск „Культурного гида“, который будет интересен и тем, кто знает творчество Фалька достаточно хорошо, и тем, кто не очень близко с ним знаком. Для нас этот видеопроект ценен своим динамичным и лаконичным форматом — ролики относительно короткие, и потому воспринимаются легко поклонниками искусства независимо от возраста и уровня погружения в культурную повестку. „Культурный гид“ от банка ВТБ перенесет зрителей в доступное из любой точки мира виртуальное музейное пространство», — поделилась Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ.

Все видео из серии «Культурный гид» доступны в любой момент на канале банка ВТБ в YouTube.