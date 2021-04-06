Какова доля нерезидентов в государственном долге России?

Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%.

Вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) сократились примерно на 123 млрд руб., что является самым сильным падением с апреля прошлого года. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг. Иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, на настроения нерезидентов повлиял и локальный контекст, в частности угроза новых санкций Запада в отношении России.

Рынок всегда живет ожиданиями. На фоне усиления военно-политической напряженности на Востоке Украины и возможных санкций против российского суверенного долга уход части нерезидентов выглядит естественно. Впервые о санкциях в отношении ОФЗ стали говорить три года назад. Однако сейчас вероятность данного сценария не менее 30%. Без поддержки со стороны Банка России ни рубль, ни рынок государственных облигаций не устоит. Хотя в целом рынок полагает, что Банк России ответит масштабными интервенциями только если курс доллара приблизится к 100 руб. за доллар.

Вероятно, чтобы сгладить отток капитала Банку России стоит более быстро повышать процентные ставки. Недавно ключевая ставка была повышена с 4,25% до 4,5%. Банк России 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5%, с 4,5% до 5%. На конец текущего года мы оцениваем ключевую ставку в 6%. Санкции в отношении государственного долга будут очень болезненны для России. Фактически это финансовый терроризм. Чем может ответить Россия? Эмбарго на экспорт титана, а главное — заморозка выплат в пользу западных стран по суверенным и корпоративным долгам. К этому можно добавить заморозку дивидендов по акциям. Доля нерезидентов во free float российских компаний составляет 30-40%.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»