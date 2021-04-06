Власти Приангарья в 2021 году потратят 1,8 млрд рублей на строительство и ремонт мостов

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в 2021 году потратит 1,8 млрд рублей на ремонт и строительство восьми мостов.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на эти цели направят 737,9 млн рублей. Деньги потратят на строительство перехода через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут – Киренск в Киренском районе – 383,3 млн рублей, работы там уже идут. Пройдет реконструкция искусственного сооружения на дороге Куда-Хомутово – Турская в Иркутском районе. Такие же работы начнутся на переходе через реку Ода на дороге Ангарск – Тальяны, их окончат в 2022 году. Стоимость – 164,6 млн и 190 млн рублей соответственно.

На строительство и восстановление мостов в рамках восстановления после наводнения будет направлено 1,05 млрд рублей. Начнутся реконструкции переходов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе, их завершат в 2022 году. В этом году специалисты сделают и откроют движение транспорта по временным автомобильным мостам через реку Сергенейка и при подъезде к поселку Харантей в Тулунском районе. Их стоимость составляет 65 млн и 55 млн рублей соответственно. Также начнется строительство самого крупного объекта – мостового перехода через реку Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск – Боровинок – Чуна в Нижнеудинском районе. Работы там продлятся два года. Их завершат в 2023 году. Их стоимость составит 650 млн рублей.