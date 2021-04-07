84 участка освободили от подтопления в Иркутской области за прошедшие сутки

В том числе 81 участок в селе Хомутово Иркутского района, 2 участка в городе Нижнеудинске и 1 участок в деревне Большежилкино Усольского района, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Подтопленных жилых домов нет. В Иркутском районе, где в зоне подтопления находятся 42 приусадебных участка, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Накануне силами местных администраций, дорожных и коммунальных служб проводились работы по оказанию адресной помощи по откачке воды из подвалов жилых домов и с участков. К подворовым обходам в селе Хомутово привлекаются психологи. Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 69 человек и 22 единицы техники.

Напомним, что ранее Игорь Кобзев поручил местным властям разобраться с границами поселка.

– Что касается ситуации в целом, то всё обстоит так. В зоне бедствия – деревни Грановщина, Столбово, Большежилкино, сёла Урик, Большая Елань и два садоводства города Иркутска. Обстановка в каждом из них под постоянным наблюдением, – заключает губернатор.