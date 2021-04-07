ФНС: Принят закон о введении вычета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги

Налогоплательщики смогут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, понесенные начиная с 2022 года, заявив вычет по НДФЛ. Президент Владимир Путин подписал соответствующий Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ.

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Указанный вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. Однако он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, установленными НК РФ. Гражданин может учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) включена в соответствующий ежегодный перечень. Первый перечень будет сформирован Минспортом России не позднее 1 декабря 2021 года и размещен на его официальном сайте.

Заявить вычет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы на фитнес. Также гражданин может получить его у своего работодателя в течение соответствующего года. Для подтверждения права на вычет необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы: копию договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.