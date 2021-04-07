Почему дорожает бензин

В материале Известий, эксперты ФАС рассказали о причинах повышения цен на топливо

Подорожание топлива в России в 2021 году могло быть вызвано в том числе понижением температуры окружающей среды. Такую причину в числе прочих факторов привели в ФАС, с письмом службы ознакомились Известия. Бензин Аи-92 с января по март прибавил в цене 8,5% в опте, признал регулятор.

Также в ФАС связывают подорожание топлива с ростом экспортных цен на нефтепродукты, сезонным повышением спроса на них внутри страны и за рубежом, увеличением мировых цен на нефть и другими факторами. Бизнес категорически не согласен с такой аргументацией и видит причины проблемы в несовершенстве демпферного механизма и акцизной политике.

О том, что подорожание нефтепродуктов было вызвано в том числе «резким понижением температур окружающей среды», сказано в письме за подписью начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна от 31 марта.

Оно адресовано гендиректору АО «Осколнефтеснаб» Александру Масалитину. Другими причинами подорожания топлива стали рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри страны, а также в Европе и Азии, указано в письме. Также представитель ФАС указал на снижение предложения топлива на биржевых торгах, соглашение ОПЕК+ и на рост мировых цен на черное золото. Кроме того, в 2020 году цена нефтепродуктов имела высокую волатильность в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечено в документе.