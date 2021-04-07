Третья волна? Сбербанк прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в апреле

Аналитики «СберИндекса» прогнозируют, что с 7 апреля в России начнется рост заражения COVID-19. По их прогнозу, к 15 апреля число заболевших увеличится в 1,5 раза – с текущих 8 тысяч до 12 тысяч случаев. Прогноз прироста числа инфицированных зависит от соблюдения мер жителями. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

При этом в интервью «Известиям» представители Сбербанка заявили, что говорить о новой третьей волне заболеваемости преждевременно. «Модель с сайта «СберИндекс» показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим».

Напомним, что вторая волна коронавируса в России началась в конце сентября – начале октября, когда число заболевших за несколько дней резко увеличилось с 5 до 10 тысяч человек. Плато, по прогнозам аналитиков Сбербанка, должно было быть в середине ноября, когда число заболевших превысило 20-25 тысяч человек. В реальности плато держалось до конца декабря, число заболевших держалось около 30 тысяч в сутки. Вторая волна пошла на спад с начала года, к концу марта число заболевших снизилось 8-9 тысяч случаев в сутки.

Ранее о возможной третьей волне коронавируса в России заявил Минздрав. «Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

При этом Роспотребнадзор не ожидает третьей волны. «Честно говоря, я не жду вообще третьей волны, – заявил глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. – Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится. Были в начале месяца данные, что в Москве 40% населения имеют антитела к коронавирусу. Через месяц уже, видимо, и больше… Думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается».