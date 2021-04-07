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Недельные расходы россиян сократились в начале апреля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 29 марта по 4 апреля 2021 года недельные расходы сократились до уровня 4 936 рублей.

Это на 4,1% (209 рублей) меньше показателя предыдущей недели, и на 9,7% (533 рубля) меньше размера недельных расходов 13-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе они показали рост на 6,8% (316 рублей). В 2020 году в этот период уже начали вводить первые ограничительные меры, что существенно повлияло на рост покупательских расходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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