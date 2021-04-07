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Общее число больных коронавирусом в Иркутской области приближается к 62 тыс.

За прошедшие сутки еще 164 жителя области заболели новой инфекцией.

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 62 903 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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