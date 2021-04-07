Общее число больных коронавирусом в Иркутской области приближается к 62 тыс.

За прошедшие сутки еще 164 жителя области заболели новой инфекцией.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 7 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 164 человека.

Выздоровели за день 206 человек, скончались непосредственно от вируса – 8 человек, от заболеваний не связанных с инфекцией – 1.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 62 903 человека.