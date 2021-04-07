Специалисты рассказали о рисках новых паводков в Иркутской области

Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что вскрытие рек области ожидается на 1-7 дней раньше нормы.

Во второй декаде апреля начнется вскрытие рек Ия, Китой, Белая, в третьей декаде месяца ожидается вскрытие Иркута, Оки, Уды, Бирюсы, Лены, на участке Качуг – Усть-Кут. В первой декаде мая вскроются реки Лена на участке Киренск – Визирный, Киренга, Нижняя Тунгуска, во второй декаде мая – Витим.

При вскрытии возможно образование опасных заторов льда на Бирюсе, Лене, Нижней Тунгуске, Киренге, резкое повышение уровня воды, затопление пониженных прибрежных территорий отдельных населенных пунктов. В связи с высокими дневными температурами воздуха в апреле ожидается интенсивное снеготаяние, формирование склонового стока, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев.

Максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках Ия, Уда, Бирюса, Лена на участке Усть-Кут – Киренск на 20-35 сантиметров выше средних многолетних значений.

На реках Китой, Киренга и Лена на участке Качуг – Жигалово – около средних многолетних значений. На реках Иркут, Белая, Ока, Витим – на 20-40 сантиметров ниже средних многолетних значений. На реке Нижняя Тунгуска – на 30-140 сантиметров ниже средних многолетних значений.

При дружном развитии весеннего половодья в период прохождения его максимумов в бассейнах рек Лена, Бирюса, Ия, Нижняя Тунгуска, Киренга и малых реках области возможен выход воды из берегов, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, расположенных в поймах рек.

Исходя из предыдущего опыта ликвидации заторов взрывным способом, создан необходимый запас материалов, подготовлены 3 команды взрывников пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Утвержден состав межведомственных оперативных групп для работы на территориях всех паводкоопасных муниципальных. В населенные пункты, наиболее подверженные риску подтопления, спланирована заблаговременная передислокация дополнительных сил Байкальского поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной службы Главного управления.