Кэшбэк на Porsche, или как прошел первый год с Кэшбэк картой Райффайзенбанка

Райффайзенбанк подвел итоги первого года работы универсальной программы лояльности. С марта 2020 года клиенты банка могут воспользоваться Кэшбэк картой — она дает 1,5% кэшбэка рублями на все покупки без ограничения по максимальной и минимальной сумме. За год сумма ежемесячного кэшбэка выросла в 21 раз, а самый большой кэшбэк клиенты получили за покупку автомобилей и недвижимости — более 100 тыс. рублей на сделку.

Кэшбэк — на что? Какие покупки принесли клиентам максимум кэшбэка

Средний размер кэшбэка на каждого клиента за год вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 500 рублей. Клиенты получают кэшбэк как за крупные, так и за небольшие ежедневные покупки. Топ-5 категорий по объему выплаченного вознаграждения составили супермаркеты, магазины товаров для дома, рестораны быстрого питания, магазины одежды и салоны по продаже автомобилей.

За год клиенты вернули боле 97 млн рублей за покупки в продуктовых магазинах, 21 млн рублей за товары для дома, 20 млн рублей после оплаты еды в ресторанах, 16 млн рублей — благодаря покупке одежды и более 15 млн рублей после покупок в автосалонах.

Клиенты активно совершали покупки и в непродуктовых сетях. Заметные суммы кэшбэка за год они получили за покупки на Wildberries, М.Видео, Яндекс.Такси, OZON, IKEA, Аэрофлоте и Aliexpress.

Источник: данные Райффайзенбанка

«Простой кэшбэк стал частью финансовой стратегии наших клиентов. Он подходит и для повседневных расходов, и для крупных покупок. Вы всегда знаете, какой процент кэшбэка получите — и после похода в супермаркет, и после покупки квартиры у застройщика. Это экономит время и решает базовые финансовые задачи. В 2020 году клиенты стали активнее использовать банковские карты, при этом значительно росла доля платежей онлайн, в том числе с использованием токенов — Apple Pay, Android Pay и др. Поэтому универсальность и доступность стали ключевыми условиями при создании финансового продукта», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

География кэшбэка: где карта приносит больше всего бонусов

Активнее всего Кэшбэк карту используют в Москве, Санкт-Петербурге , Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре- в этих городах клиенты получили максимум кэшбэка за год. По среднему кэшбэку в месяц лидируют Москва, Санкт-Петербург , Киров, Екатеринбург и Краснодар.

Источник: данные Райффайзенбанка

Самые крупные покупки с кэшбэком в 2020 году клиенты совершили в Porche Centre Moscow, салоне Avilon, а также у девелопера Группа «Эталон».