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В новом сосудистом центре Ангарска провели первую ангиографию

Это необходимая процедура для диагностики болезней сердца и сосудов, сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

– Вы знаете, что они первые в мире по уровню смертности. Именно поэтому нам нужно уделять их профилактике и лечению особое внимание, – говорит он.

Также губернатор сообщил о том, что сегодня до 4 часов дня иркутяне могут пройти комплексное обследование в передвижных диагностических комплексах в сквере Кирова.

– В них принимают узкие специалисты. А ещё – можно сделать кардиограмму, УЗИ, измерить уровень сахара, пройти тест на ВИЧ. Так что, это отличная возможность разом проверить своё здоровье, – заключает Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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