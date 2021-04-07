Названы самые преданные профессии

Если бы россияне могли выбирать профессию снова, 44% отдали бы предпочтение той сфере, в которой заняты сейчас. 35% сменили бы род деятельности.

Как и 7 лет назад, в топ-3 рейтинга самых преданных своему делу специалистов — программисты и архитекторы. Спортивные тренеры уступили лидирующие позиции дизайнерам. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли россияне выбрать свою профессию снова, если бы им представилось такая возможность. В опросах приняли участие экономически активные граждане РФ старше 18 лет, имеющие опыт работы.

Мужчины чаще женщин верны своему первоначальному выбору (48% против 39%). Остались бы при своем деле 47% респондентов старше 45 лет. Больше всего же верных своей профессии специалистов — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (61%).

Не променяли бы свою профессию на другую 80% программистов, 77% архитекторов и 75% дизайнеров. Верны своему делу 72% спортивных тренеров, 70% врачей и 69% психологов. Выбрали бы снова профессию, в которой заняты сейчас, парикмахеры (68%), сметчики (61%) и аналитики (60%). Не изменили бы своему первоначальному выбору автомеханики (59%) и медицинские сестры (58%). Меньше всего же тех, кто вновь избрал бы свою профессию, — среди журналистов (44%), экологов (45%) и технологов (46%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, приверженных выбору профессии стало больше среди дизайнеров, программистов и аналитиков. В топ-3 наиболее верных своему делу, как в 2014 и 2018 гг., — архитекторы и программисты, а тренеры в 2021 г. уступили лидирующие позиции дизайнерам.