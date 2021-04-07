Русла рек чистят в Слюдянском районе

По поручению заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко до 25 мая на реках Солзан, Малая и Большая Осиновки планируется изъять 130 кв. м грунта.

Также в этом году будет проведена расчистка участков русел Ушаковки в Иркутске, ручья Зуевский в Тайшете, рек Ия, Азей, Тулунчик в районе Тулуна. Общая протяженность расчищаемых участков составит 24,2 км. Средства в объеме 248 млн рублей выделены из федерального бюджета.

В рамках защиты населения и территории Слюдянского района от возможного схода селевых потоков заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию 10 селезащитных сооружений. Срок окончания работ – 30 ноября текущего года.

В рамках подготовки к весеннему половодью в области до 12 апреля завершится комиссионное обследование гидротехнических сооружений, в том числе 13-ти бесхозяйных.