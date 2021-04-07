В Иркутске установят памятник Антону Чехову

В 2021 году по федеральному пректу «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске благоустроят новый сквер на улице Чехова, где установят памятник известному русскому писателю и драматургу.

Такое решение, по словам первого заместителя мэра Иркутска Антона Красноштанова, приняли жители Правобережного округа Иркутска. Также в сквере сделают озеленение, установят подсветку, ограждения и скамейки.

Кроме этого, в 2021 году в Правобережном округе благоустроят еще три общественных пространства. Наиболее масштабные работы пройдут в Каштаковской роще. По проекту там запланированы строительство спортивной площадки, автомобильной парковки, установка малых архитектурных форм, фонарей и нового моста через ручей, протекающий по роще.

Работы по благоустройству проведут и в Пади Грязнуха. Там обустроят велодорожки и пешеходные тротуары, систему освещения. Как отмечают в администрации Иркутска, Каштаковская Роща и Падь Грязнуха – очень интересные и нужные для Правобережного округа пространства. Это места прогулок и занятий спортом местных жителей.

Приведут в порядок и Нижнюю Набережную: первый этап благоустройства будет включать ремонт ограждений, провалов грунта, частичную замену тротуарной плитки, ремонт скамеек, установку цветников и новой системы освещения.

Всего же в городе в 2021 году в рамках ФКГС обустроят 17 парков и скверов. Также комплексное благоустройство ожидает 54 дворовые территории Иркутска.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год, жители смогут с 26 апреля по 30 мая на сайте http://za.gorodsreda.ru.