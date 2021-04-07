Вскрытие рек Иркутской области ото льда ожидается на 1-7 дней раньше нормы

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек начнётся с 18 апреля. На Ие, Уде, Бирюсе и Лене (на участке Усть-Кут – Киренск) уровни воды спрогнозированы на 20-35 см выше средних многолетних значений, но ниже критических отметок.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в готовности к реагированию находится группировка сил и средств, насчитывающая более 21 тыс. человек личного состава, 3,5 тыс. единиц техники, 600 плавсредств и четыре воздушных судна. Сформированы три команды взрывников. Объем взрывных веществ на случай ликвидации заторов составляет 13 тонн.

Органами местного самоуправления созданы резервные фонды общим объемом около 170 млн рублей. Сумма резервов материальных ресурсов составляет более 197 млн рублей. Резервный фонд правительства региона на непредвиденные расходы спланирован в объеме 200 млн рублей.