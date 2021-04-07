Власти объявят новый конкурс на консультации по развитию аэропорта в Иркутске

Министерство экономического развития Иркутской области готово объявить открытый конкурс на оказание консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска. Конкурс будет проходить в рамках № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документацию разместят на сайте государственных закупок. Начальная цена контракта составляет 55 млн рублей.

В рамках оказания консультационных услуг на первом этапе будет разработано технико-экономическое обоснование объемов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры действующего аэропортового комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск». Вторым этапом станет разработка стратегии привлечения инвестиций в развитие авиационного узла, формирование технического задания для проведения конкурсной процедуры на привлечение инвестора, консультирование и юридическое сопровождение конкурсных процедур.

Напомним, по итогам прошлого конкурса на развитие авиаузла в Иркутске исполнитель не был определён. Компания «Алмаз» отказалась от консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие аэропорта Иркутска, соответствующее письмо за подписью генерального директора ООО «Алмаз» поступило в министерство экономического развития Иркутской области. В письме говорилось, что компания выиграла конкурс и была признана победителем. Но «в ходе изучения технической документации «Международного Аэропорта Иркутск», были выявлены сведения и данные, требующие дополнительных специальных познаний для приведения в соответствие с конкурсной документацией закупки, что может создать риски для выполнения контракта со стороны ООО «Алмаз», так как данный контракт является социально важным для Иркутской области».

– Учитывая опыт, мы доработали критерии отбора, которые исключат возможность участия в конкурсе некомпетентных претендентов. Ключевыми же критериями остаются опыт проведения аналогичных работ в отношении аэропортов федерального значения или международных аэропортов и деловая репутация участников закупки, наличие участника в российских и международных рейтингах, - прокомментировала министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь.