Компания из Иркутска вошла в рейтинг высокотехнологичных компаний "ТехУспех"

Иркутская компания ITSumma во второй раз вошла в федеральный рейтинг высокотехнологичных компаний "ТехУспех" в категории "Малые компании". Состав участников рейтинга по итогам минувшего "пандемического" года существенно обновился, и тот факт, что иркутская компания по-прежнему в нём находится, говорит о признании федеральными экспертами не только её потенциала, но и реальных результатов деятельности.

«Мы традиционно благодарим экспертов рейтинга за высокую оценку. Но главная заслуга — у коллектива. ITSumma — это мощная, профессиональная и просто классная команда: спасибо каждому сотруднику! И спасибо нашим клиентам, число которых тоже растёт год от года — а это лучшее признание нашего профессионального уровня», — говорит генеральный директор ITSumma Евгений Потапов.

Рейтинг формируется постоянно на протяжении уже 9 лет. По итогам 2020 года, по версии экспертов Министерства экономического развития РФ, Российской венчурной компании, Высшей школы экономики и других институтов развития и отраслевых ведомств, в рейтинг вошли 107 компаний. 35% из них стали участниками рейтинга впервые.