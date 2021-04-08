Альфа-Банк получил международную награду FICO Decisions Award—2021

Альфа-Банк получил награду FICO Decisions Award-2021 в номинации «Нормативное соответствие». В 2020-2021 банк улучшил качество мониторинга моделей кредитных рисков, что было отмечено международным жюри.

«Альфа-Банк стал использовать больше прогнозных моделей на основе разнообразных данных. Мониторинг качества моделей стал прозрачнее и удобнее. Банк перешел на систему FICO Decision Central и почти вдвое сократил время подготовки отчетности. Сейчас мы полностью соблюдаем требования Центрального Банка РФ», — прокомментировала руководитель направления валидации Альфа-Банка Вера Перевицкая.

Проект также помог банку подготовиться к переходу на IRB-подход. Он позволяет уменьшить резервы капитала по кредитам.

«Альфа-Банк служит примером того, как правильно выполнять мониторинг моделей», — считает директор по маркетингу компании FICO Никхил Бехл. — «Такая работа необходима не только для соблюдения нормативов. Она важна, чтобы обеспечить качество моделей, на базе которых банк принимает кредитные решения. А в условиях пандемии непрерывная проверка эффективности моделей приобретает еще более существенное значение».