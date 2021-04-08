Альфа-Банк получил международную награду FICO Decisions Award—2021

Альфа-Банк получил награду FICO Decisions Award-2021 в номинации «Нормативное соответствие». В 2020-2021 банк улучшил качество мониторинга моделей кредитных рисков, что было отмечено международным жюри.
«Альфа-Банк стал использовать больше прогнозных моделей на основе разнообразных данных. Мониторинг качества моделей стал прозрачнее и удобнее. Банк перешел на систему FICO Decision Central и почти вдвое сократил время подготовки отчетности. Сейчас мы полностью соблюдаем требования Центрального Банка РФ», — прокомментировала руководитель направления валидации Альфа-Банка Вера Перевицкая.
Проект также помог банку подготовиться к переходу на IRB-подход. Он позволяет уменьшить резервы капитала по кредитам.
«Альфа-Банк служит примером того, как правильно выполнять мониторинг моделей», — считает директор по маркетингу компании FICO Никхил Бехл. — «Такая работа необходима не только для соблюдения нормативов. Она важна, чтобы обеспечить качество моделей, на базе которых банк принимает кредитные решения. А в условиях пандемии непрерывная проверка эффективности моделей приобретает еще более существенное значение».
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.
Компания FICO (NYSE: FICO) обеспечивает решения, способствующие успеху физических лиц и коммерческих предприятий по всему миру. Компания учреждена в 1956 году, находится в Кремниевой долине и является первопроходцем использования предиктивной аналитики и науки о данных для оптимизации оперативных решений.
Компании FICO принадлежит более 195 патентов США и иностранных патентов на технологии, которые способствуют повышению рентабельности, удовлетворенности клиентов и росту предприятий в сфере финансовых услуг, производства, телекоммуникаций, здравоохранения, розничной торговли, а также во многих иных отраслях.
Коммерческие предприятия более чем 100 стран используют решения FICO для самых разнообразных целей, таких как защита более 2,6 млрд. платежных карт от мошенничества, помощь физическим лицам в получении кредита и обеспечение наличия миллионов самолетов и прокатных автомобилей в нужном месте и в нужное время.