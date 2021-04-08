ВТБ профинансирует на 1,5 млрд рублей ГК Океанрыбфлот

ВТБ предоставил АО «Океанрыбфлот» среднесрочное финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Средства направлены на обеспечение текущей деятельности компании. Общий объем кредитных линий, открытых клиенту, достиг 13 млрд рублей.

«Дальневосточные предприятия рыбной отрасли играют ключевую роль в экономике региона и развитии рыбохозяйственного комплекса страны в целом. Со многими из них, в том числе с компанией „Океанрыбфлот“, у банка сложились долгосрочные партнерские отношения. Сегодня предприятия отрасли формируют более 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе. Мы готовы и в дальнейшем предоставлять необходимые ресурсы для развития и модернизации этого важного для России направления», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«Многолетнее партнерство с ВТБ не только содействует нам в текущей деятельности, но и помогает реализовать планы развития. С помощью средств банка мы уже ведем строительство новых оснащенных современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием траулеров, что позволит нам расширить масштабы деятельности, увеличить количество рабочих мест и внести существенный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли Камчатского края», − подчеркнул Евгений Новоселов, генеральный директор АО «Океанрыбфлот».

Банк финансирует деятельность компании «Океанрыбфлот» с 2003 года. Ранее ВТБ открыл ей кредитные линии на строительство двух рыболовных супертраулеров. Суда будут оснащены современным оборудованием для рыбного промысла и переработки, максимальный объем вылова в сутки составит до 1,2 тыс. тонн. «Океанрыбфлот» станет одним из первых в России владельцев судов подобного класса. Первое из них будет передано компании в третьем квартале этого года, второе — в будущем году.