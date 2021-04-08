Компания SberCloud пополнила портфель предложений новым направлением — SberCloud Professional & Managed Services

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, представила SberCloud Professional & Managed Services — экспертные услуги поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации.

SberCloud Professional Services — это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку ПО в облаке SberCloud.

Новые сервисы решают проблему дефицита времени, трудовых ресурсов, облачных компетенций для реализации быстрой, безопасной и экономически эффективной миграции в облако SberCloud.

В рамках SberCloud Professional Services мы производим оценку потребностей клиента и предлагаем оптимальные решения с учётом его бизнес-целей. Специалисты SberCloud помогут рассчитать экономическую эффективность перехода в облако, а также разработают сценарии использования искусственного интеллекта в рабочих процессах.

С помощью SberCloud Professional Services можно разработать индивидуальный план миграции с возможностью выполнения проекта «Под ключ».

В число новых услуг также входят: анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, архитектурный консалтинг, составление дорожной карты и выбор инструментов миграции, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующего ПО.

Второе направление SberCloud Professional & Managed Services — услуги Managed Services — предназначено для администрирование виртуальной ИТ-инфраструктуры клиента в рамках используемых им облачных продуктов.

SberCloud Managed Services позволяют освободиться от рутинных операций, связанных с обслуживанием ИТ-инфраструктуры, необходимости тратить время, ресурсы и средства на поиск, наём, обучение и содержание собственных специалистов.

С помощью услуг SberCloud Managed Services можно минимизировать простои и повысить эффективность бизнеса благодаря экспертной поддержке ведущих специалистов SberCloud.

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud: