Компания SberCloud пополнила портфель предложений новым направлением — SberCloud Professional & Managed Services

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, представила SberCloud Professional & Managed Services — экспертные услуги поддержки бизнеса на всех этапах облачной трансформации.
SberCloud Professional Services — это комплекс инженерных и консультационных услуг по внедрению и адаптации облачных продуктов, включая технологический консалтинг, миграцию, а также установку и настройку ПО в облаке SberCloud.
Новые сервисы решают проблему дефицита времени, трудовых ресурсов, облачных компетенций для реализации быстрой, безопасной и экономически эффективной миграции в облако SberCloud.
В рамках SberCloud Professional Services мы производим оценку потребностей клиента и предлагаем оптимальные решения с учётом его бизнес-целей. Специалисты SberCloud помогут рассчитать экономическую эффективность перехода в облако, а также разработают сценарии использования искусственного интеллекта в рабочих процессах.
С помощью SberCloud Professional Services можно разработать индивидуальный план миграции с возможностью выполнения проекта «Под ключ».
В число новых услуг также входят: анализ ИТ-инфраструктуры заказчика, архитектурный консалтинг, составление дорожной карты и выбор инструментов миграции, помощь в настройке и установке сервисов SberCloud и сопутствующего ПО.
Второе направление SberCloud Professional & Managed Services — услуги Managed Services — предназначено для администрирование виртуальной ИТ-инфраструктуры клиента в рамках используемых им облачных продуктов.
SberCloud Managed Services позволяют освободиться от рутинных операций, связанных с обслуживанием ИТ-инфраструктуры, необходимости тратить время, ресурсы и средства на поиск, наём, обучение и содержание собственных специалистов.
С помощью услуг SberCloud Managed Services можно минимизировать простои и повысить эффективность бизнеса благодаря экспертной поддержке ведущих специалистов SberCloud.
Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud:
– Мы создали направление SberCloud Professional & Managed Services для того, чтобы наши клиенты могли максимально эффективно использовать уникальное продуктовое портфолио SberCloud, включающее широкую линейку облачных сервисов и платформу для работы с искусственным интеллектом. Использование наших профессиональных сервисов даёт целый ряд преимуществ. Это помощь в выявлении и закрытие потребностей бизнеса "под ключ", сокращение time-to-market, сокращение операционных затрат и более рациональное использование ресурсов. При использовании SberCloud Professional & Managed Services упрощается поддержка облачной инфраструктуры, что в конечном счёте ведёт к росту эффективности бизнеса наших клиентов. Особо отмечу, что в рамках предоставления новых сервисов мы уделяем особое внимание вопросам информационной безопасности. Я уверен, что услуги SberCloud Professional & Managed Services будут по достоинству оценены рынком и, несомненно, станут востребованными, как среди действующих, так и среди наших будущих клиентов.