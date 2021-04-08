Почему в России слабый рубль?

Колебания курса рубля, которые сейчас происходят, не оказывают существенного влияния на экономическую стабильность в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, на самом деле, судьба рубля волнует многих.

Мое мнение, что России нужен сильный рубль, а для этого Банк России должен быстро вывести ключевую ставку на адекватный уровень. Не стоит повторять ошибки Банка Турции, который своей неадекватной денежно-кредитной политикой обрушил турецкую лиру и с учетом собственных обязательств фактически обнулил свои международные резервы.

Недавно первый шаг навстречу сильному рублю был сделан –ключевая ставка была повышена с 4,25% до 4,5%. Банк России 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5%, с 4,5% до 5%. Годовая инфляция по итогам марта составляет 5,7%. Справедливый уровень ключевой ставки – 6-8%, и чем быстрей главный монетарный индикатор России окажется в этом коридоре, тем лучше.

Однако проблема в том, что данная ситуация м дорогая нефть и дешевый рубль –очень выгодна нефтяным экспортерам и бюджету. Поэтому Банк России не собирается переходить к политике сильного рубля. Было бы неплохо еще отменить бюджетное правило, в рамках которого Министерство финансов покупает валюту на внеплановые нефтяные доходы.

Что играет против рубля? Риски новых западных санкций, опасения конфликта на Востоке Украины, а также падающий спрос на российский суверенный долг. Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг. Иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19. Против рубля также может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма.

На ближайшее время, до конца апреля, мы видим следующие ориентиры: 76-78 руб. за доллар, 90-93 руб. за евро.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»