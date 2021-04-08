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Правительство Иркутской области представило отчет об исполнении бюджета за 2020 год

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Областной бюджет за 2020 год исполнен по доходам в объеме 207,7 млрд рублей, расходам – 223,8 млрд рублей, сообщают в областной администрации. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 69,3%, или 96,7 млрд рублей, занимают налог на прибыль организаций и НДФЛ. Благодаря конструктивной работе Губернатора и Правительства региона с федеральным центром было обеспечено увеличение почти на треть финансовой помощи и бюджета страны.  

В структуре расходов областного бюджета по-прежнему наибольший удельный вес составило финансирование социально-культурной сферы – 71,4%, или 159,9 млрд рублей, что на 12,2 млрд больше, чем в 2019 году.

На финансовую поддержку реального сектора экономики было направлено 38,5 млрд рублей (17,2% расходов). На реализацию мероприятий по ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции из федерального и областного бюджетов было выделено 7,6 млрд рублей (3,4% расходов). Объем расходов на реализацию национальных проектов составил 26,5 млрд рублей. В виде межбюджетных трансфертов в муниципальные образования региона из областного бюджета перечислено 75,8 млрд рублей, это на 4,3 млрд рублей больше, чем 2019 году. 

Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев на заседании кабинета министров региона поручил создать комиссию, на которой будут заслушиваться мэры территорий по вопросам эффективности их финансов-экономической деятельности.  

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год был принят участниками заседания регионального Правительства и рекомендован для представления в Контрольно-счетную палату и Законодательное собрание. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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