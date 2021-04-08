Соцработницу из Приангарья заподозрили в отъеме 25 млн рублей у детей-сирот

Работницу службы опеки и попечительства города Усолья-Сибирского Иркутской области заподозрили в мошенничестве, в результате которого со счетов детей-сирот были сняты 25 миллионов рублей, сообщает официальное издание Министерства внутренних дел России «МВД Медиа».

«МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что, используя свое служебное положение, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, таким образом подозреваемые обналичили деньги как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях обнаружены цифровые носители информации и документы, являющиеся доказательством преступления.

«В настоящее время в отношении соцработника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тринадцать ее сообщников – опекунов – находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – уточнила Ирина Волк.