Сбер запустил конструктор госпрограмм для бизнеса

Сбер предложил своим клиентам-предпринимателям инновационный сервис — конструктор госпрограмм, доступный на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес.

Теперь владельцы бизнеса могут пройти первичную онлайн-проверку на соответствие трём самым популярным государственным программам льготного кредитования (программа стимулирования МСП, программа Минэкономразвития по поддержки субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, кредит для сельхозтоваропроизводителей), подать заявку на кредит и получить консультацию, заказав звонок из Центра корпоративных решений Сбера.

С помощью конструктора, запущенного в пилотном режиме с 1 февраля, около 9,5 тыс. предпринимателей подали заявки на кредит. Более 300 сделок на сумму свыше 5 млрд рублей уже реализовано. Сейчас Сбер дополняет сервис новыми федеральными и региональными программами и улучшает клиентский путь.

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка:

– Сбер первым из российских банков системно подошёл к решению задачи по созданию навигатора госпрограмм для бизнеса. Наш конструктор поможет предпринимателям выбрать подходящую программу, при необходимости получить дополнительную консультацию и подать заявку на льготный кредит — и всё это в режиме одного окна и, разумеется, целиком и полностью онлайн, без визитов в банк. Более того, некоторые из кредитных госпрограмм можно оформить в рамках нашего проекта "Кредит за 7 минут" — таких скоростей в сфере льготного кредитования в России ещё не было.