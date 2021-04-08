В Приангарье реализуется четыре приоритетных инвестпроекта в лесной отрасли 

Вопрос реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов был рассмотрен сегодня, 8 апреля, на заседании регионального Правительства, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель кабинета министров Приангарья Константин Зайцев.

Как сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов включено семь проектов, реализуемых на территории Прибайкалья. С начала их реализации объем фактически вложенных инвестиций составляет порядка 105 млрд рублей, также создано 2 581 новых рабочих мест.

В 2020 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов было включено четыре проекта. В настоящее время проводится работа по подготовке к заключению с ними договоров аренды на лесные участки. Для организации работы министерством лесного комплекса региона совместно с ФБГУ «Рослеинфорг» Прибайкаллеспроект» проведен анализ лесных участков, подобран и согласован состав лесных кварталов.

Также министерством проведена работа по подбору лесных участков для АО «Группа «Илим» для реализации инвестиционного проекта по строительству целлюлозно-картонного комбината мощностью 600 тыс. тонн в год.

С арендаторами, не выполняющими условия договоров аренды лесных участков (лесовосстановление, невыполнение противопожарных мероприятий) и не осуществляющими переработку древесины расторгают договоры аренды лесных участков. Эти территории в дальнейшем передают под реализацию приоритетных инвестиционных проектов для производства продукции глубокой переработки древесины.

Расширение на территории области практики реализации инвестиционных проектов позволит «укрупнить» арендаторов лесных участков, обеспечить выполнение всего цикла оборота древесины. Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса региона возможно только с учетом применения глубокой переработки заготавливаемой древесины, выполнения в полном объеме лесовосстановления, в том числе путем участия в строительстве и функционировании лесосеменных центров, утилизации отходов оборота древесины, надежного выполнения противопожарных работ и предоставления сил и средств для тушения лесных пожаров.