Интерес к фондовому рынку растет

Статистика по частным инвесторам продолжает радовать.

В марте количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями — 15%, на срочном рынке —44%, на спот-рынке валюты — 13%.

Естественно, рост интереса к фондовому рынку является прямым следствием заниженных ставок по депозитам. По доллару США ставки сейчас около нуля. Процентные ставки по банковским вкладам не покрывают инфляцию, в надежных банках они до сих пор составляют 2-3%. И даже с учетом очень вероятного скорого повышения ключевой ставки Банка России с 4,5% до 5%, депозитные ставки останутся ниже инфляции. Последняя в годовом выражении сейчас составляет чуть менее 6%.

Количество открытых брокерских счетов в России в последующие годы может достигнуть 74 млн, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в рамках XI Биржевого форума Московской биржи. Цифры пока, конечно, в пользу банков, хотя даже, несмотря на рост депозитных ставок, пропорция будет постепенно меняться. Объем средств на брокерских счетах составляет 7 трлн руб., на банковских вкладах — 33 трлн руб.

Удвоение средств на брокерских счетах произойдет в ближайшие 2-3 года. При этом общее число россиян, имеющих брокерские счета на Московской бирже, вряд ли превысит 20-25 млн. Сбережения россиян теперь в значительно большей степени уязвимы как перед повышением ставки ФРС, так и перед санкциями. Кремлю об этом стоит обязательно помнить в вопросах внешней политики. Ну и в плане потенциальных рисков повторение в том или ином виде истории с Lehman Brothers и обрушение фондовых и сырьевых рынков также исключать нельзя.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»