В зоне подтопления в Иркутской области остаются 64 человека

Из них 18 – дети, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Продолжаются работы в посёлке Залари, где накануне вышедшей из берегов рекой Заларинкой были подтоплены 6 жилых домов, 1 нежилой дом и 24 приусадебных участка.

В зоне подтопления проживают 64 человека, в том числе. Жители подтопленных домов в настоящее время размещаются у родственников. Администрацией оказывается адресная помощь населению: по заявкам доставляются продукты питания, медикаменты, вода.

На особом контроле находятся 3 жилых дома по улице Набережной, которые изолированы паводком от основной части населенного пункта.

Пять жителей этих домов не покидают своё жильё, поэтому с ними на постоянной связи находятся представители оперативных групп, готовые в любое время суток доставить людям всё необходимое или эвакуировать жителей. На базе средней общеобразовательной школы посёлка находится в готовности пункт временного размещения вместимостью 150 человек. В посёлке действует режим чрезвычайной ситуации. Ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Уровень воды в реке в районе посёлка Залари составляет 185 сантиметров при критической отметке 190 сантиметров.

В селе Хомутово талыми водами остаются подтопленными 20 участков, в селе Мамоны 1 участок. В городе Нижнеудинске на сегодняшний день подтоплен 1 участок. В целях стабилизации обстановки продолжаются работы по откачке воды с придомовых территорий, работы по отводу талых вод, расчистке водоотводных каналов, отсыпке подъездных путей и придомовых территорий.