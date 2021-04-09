Минфин назвал налоговую нагрузку россиян одной из самых низких в мире

При этом она практически не меняется и остаётся на одном уровне уже многие годы, утверждают в министерстве.

– Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%, – говорится в сообщении Минфина.

Также в министерстве отметили значительное снижение административных издержек налогоплательщиков за последние годы.