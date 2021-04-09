В Иркутске прошел субботник по уборке берега Ушаковки

На уборку вышли студотряды, школьники и бойцы детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщают в мэрии Иркутска.

За время субботника волонтеры собрали более 50 мешков мусора.

Напомним, в городе идет месячник по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории в Иркутске. Он стартовал 1 апреля. В его рамках убирают мусор, проводят ямочный ремонт дорог, наносят разметку на магистралях, ремонтируют и красят ограждения на улицах, мостах, путепроводах и скверах, на спортивных и детских площадках, приводят в порядок фасады зданий. Всего запланировано более ста мероприятий.

Общегородской субботник состоится 24 апреля.

Принять участие в нем смогут все желающие, их обеспечат мусорными пакетами и перчатками. По всем вопросам, связанным с проведением субботника, можно обращаться по телефонам: Ленинский округ: 520-342; Октябрьский округ: 520-081; Правобережный округ: 520-407; 520-207; Свердловский округ: 520-361. А также в отдел экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства 52-04-24.