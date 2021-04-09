Недельный чек россиян продолжает сокращаться к прошлому году

Согласно дынным исследовательского холдинга Ромир, с 29 марта по 4 апреля 2021 года недельный чек сократился до уровня 598 рублей, что на 3,9% (24 рубля) меньше показателя предыдущей недели, и на 17,4% (126 рублей) меньше размера недельного чека 13-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал падение на 0,8% (5 рублей).

Расхождение динамики среднего чека с прошлым годом объясняется влиянием пандемии: в 2020 году в этот период россияне активно делали покупки в магазинах в преддверии введения новых ограничительных мер.