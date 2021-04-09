В Иркутске зафиксирован семикратный рост спроса на рекламу со стороны бизнеса

В МТС зафиксировали семикратный рост спроса на сервис для запуска целевых рассылок и рекламы в интернете «МТС Маркетолог» среди среднего и малого бизнеса Иркутской области. В компании сообщили, что больше всего в 2020 году сервис использовали ресторанный бизнес и продуктовый ритейл: на них пришлось 59% новых обращений. На непродуктовый ритейл пришлось 26% обращений, в основном, это магазины строительных материалов, косметики, бытовой химии, электроники и одежды. 15% спроса пришлось на салоны красоты и фотостудии.

– Я сам на днях получил СМС-рассылку о скидке в магазин косметики, в котором никогда ничего не покупал и не планирую, – делится своими впечатлениями в своем инстаграм-аккаунте директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев. – Вот так сливают бюджет, подумал я. Хотя уже давно существуют инструменты целевых рассылок, например, на основе #Bigdata. Один из них – сервис для запуска таргетированных рассылок и рекламы в интернете «МТС Маркетолог». Его отличие от веерной рассылки в том, что можно точечно рассказать о новых услугах, акциях только потенциально заинтересованной аудитории – с учетом геолокации, пола, возраста и интересов.

Владислав Божеев привел примеры правильно таргетированной рекламы. Так, один из иркутских салонов красоты, который находится в спальном районе, во время пандемии организовывал акцию на женские стрижки и оповещали о ней всех девушек, проживающих или работающих в близлежащих домах в радиусе около километра. Или ресторан предлагал доставку горячих обедов офисным сотрудникам на соседних улицах. По словам руководителя МТС, бизнес сумел адресно рассказать о новых услугах, которые запустил во время локдауна и смог удержаться «на плаву».