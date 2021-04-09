Технология распознавания лиц VisionLabs признана лучшей среди российских компаний

Компания VisionLabs, входящая в экосистему Сбера, стала лучшей из российских компаний в общем зачёте по верификации и идентификации независимого тестирования алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST). Компания уже несколько лет подряд удерживает мировое лидерство в отдельных категориях.

Тестирование NIST — главный отраслевой бенчмарк в области распознавания лиц. Он определяет наиболее эффективные решения от мировых команд-разработчиков с целью выделить универсальные алгоритмы, которые будут одинаково успешно работать в разных сценариях применения.

Как и в прошлом году, алгоритмы VisionLabs показали лучшие результаты среди порядка 180 представленных решений на наиболее сложных тестах верификации:

Border — распознавание людей по фотографиям, сделанным при прохождении паспортного контроля в аэропорту в неконтролируемых условиях съёмки;

Visaborder — кросс-доменный матчинг, то есть сравнение фотографий из разных категорий Visa (студийное фото на документы) и Border.

Оба датасета содержали несколько миллионов фотографий людей более чем из ста стран, что в очередной раз доказало эффективность алгоритмов VisionLabs на изображениях любых расовых групп и возможность их применения по всему миру.

Кроме того, алгоритм VisionLabs показал лучшую в топ-6 скорость извлечения из изображения биометрического шаблона (дескриптора), что особенно важно в реальных кейсах, и стал первым в категории investigation, где процесс распознавания происходит путём сравнения «один ко многим». Также решение компании отличается возможностью быстрого поиска, то есть при увеличении размера базы время поиска увеличивается логарифмически. Абсолютное большинство алгоритмов других вендоров линейны, и, например, при увеличении размера базы в 4 раза они ищут в 4 раза дольше. В то время как поиск с помощью алгоритма VisionLabs, согласно тестированию NIST, по базе в 3 млн человек занимает 36 мс, а по базе с 12 млн — 43 мс.

Максим Ерёменко, Chief Data Science Сбербанка, старший управляющий директор:

– Сбер делает ставку на развитие передовых технологий, и искусственный интеллект для нас — одно из ключевых направлений. Мы рады, что компания VisionLabs, входящая в нашу экосистему, получает международное признание на мировом уровне. Это ещё раз доказывает, что Сбер использует только передовые технологии для создания цифровых клиентских сервисов. Дмитрий Марков, Генеральный директор VisionLabs:

– При разработке программных продуктов важно постоянно совершенствовать технологии и ориентироваться на текущие запросы рынка. VisionLabs уже много лет подряд подтверждает статус мирового лидера, и мы гордимся тем, что представляем российское технологическое сообщество в области компьютерного зрения и машинного обучения. Решения VisionLabs используются по всему миру — в Европе, Азии, США, и результаты NIST ещё раз подтверждают их высочайшую скорость и точность работы

В предыдущие годы алгоритмы VisionLabs также становились лучшими сразу в нескольких категориях тестирования NIST и показывали скорость работы в 2‒2,5 раза выше всех основных конкурентов. Кроме того, компания не раз выигрывала международные конкурсы алгоритмов Liveness, которые проводятся в рамках конференции CVPR — главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению.

Технологии компании используются во всех сферах умного города — оплата по биометрии лица в ретейле или общественном транспорте, системы контроля доступа на социально значимые и промышленные объекты, в банковские и государственные сервисы.