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Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»

Держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит, сообщают в пресс-службе банка.

«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:

  • доступом в бизнес-залы;
  • круглосуточным консьерж-сервисом;
  • страхованием путешественников.

Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн руб., а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.

Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.

Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.

«Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней «Всё что надо», – отмечает Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие».

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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