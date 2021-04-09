Уровень воды в реке Заларинке в Приангарье снизился до критической отметки

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что по состоянию на сегодняшний вечер уровень воды в реке Заларинке в районе поселка Залари снизился до критической отметки в 180 сантиметров.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Жители подтопленных домов в настоящее время находятся у родственников. Спасатели по заявкам доставляют населению продукты питания, медикаменты и питьевую воду.

«На особом контроле находятся три жилых дома по улице Набережной, которые изолированы паводком от основной части населенного пункта. Пять жителей этих домов не покидают свое жилье, поэтому с ними на постоянной связи находятся представители оперативных групп, готовые в любое время суток доставить людям все необходимое или эвакуировать жителей», – отмечается в сообщении.

Также в готовности находится пункт временного размещения вместимостью 150 человек на базе средней общеобразовательной школы. Выше по течению реки продолжает работать временный гидрологический пост, который круглосуточно проводит мониторинг уровня воды.

После стабилизации гидрологической обстановки сотрудники Заларинского пожарно-спасательного гарнизона откачают воду с придомовых территорий и из подвалов жилых домов.

Напомним, вчера уровень воды в Заларинке поднялся до 187 см. Подтопило семь домов, шесть из которых – жилые. В поселке Залари ввели режим ЧС.