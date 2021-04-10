«Иркутсккабель» задолжал своим работникам 16 млн рублей по зарплатам

Прокуратура Приангарья сообщила на официальном сайте, что предприятие «Иркутсккабель» задолжало своим работникам по заработным платам более 16 млн рублей.

«По состоянию на 10 апреля 2021 года перед 735 работниками завода образовалась задолженность по выплате заработной платы за вторую половину марта 2021 года в размере свыше 16 млн рублей», – сообщает прокуратура.

Руководителю предприятия внесено представление. 12 апреля прокуратура намерена провести личный выездной прием для сотрудников организации, чтобы разъяснить им трудовые права и принять заявления для защиты в суде.