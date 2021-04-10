Новости

Режим ЧС в поселке Залари снят, подтоплений домов нет – МЧС

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в поселке Залари снят режим ЧС в связи со стабилизацией гидрологической обстановки.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«По состоянию на 21:00 10 апреля подтопленных жилых домов и участков в населенном пункте Залари нет. Уровень воды в реке Заларинке составляет 150 см при критической отметке 180 см», – сообщило министерство.

Продолжаются работы по откачке воды с придомовых территорий, по отводу талых вод, расчистке водоотводных каналов, отсыпке подъездных путей и участков.

Всего в Иркутской области остаются подтопленными 11 участков в трех населенных пунктах: шесть – в поселке Хомутово, один – в поселке Большое Голоустное, четыре – в городе Нижнеудинске. Подтопленных жилых домов нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
«Стратегии живут не на бумаге, а в головах у людей, которые делают дело»
«Мы делаем одно важное дело»
«Правильная стратегия позволит региону выделиться среди других»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании