Режим ЧС в поселке Залари снят, подтоплений домов нет – МЧС

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в поселке Залари снят режим ЧС в связи со стабилизацией гидрологической обстановки.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«По состоянию на 21:00 10 апреля подтопленных жилых домов и участков в населенном пункте Залари нет. Уровень воды в реке Заларинке составляет 150 см при критической отметке 180 см», – сообщило министерство.

Продолжаются работы по откачке воды с придомовых территорий, по отводу талых вод, расчистке водоотводных каналов, отсыпке подъездных путей и участков.

Всего в Иркутской области остаются подтопленными 11 участков в трех населенных пунктах: шесть – в поселке Хомутово, один – в поселке Большое Голоустное, четыре – в городе Нижнеудинске. Подтопленных жилых домов нет.