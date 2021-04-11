Четверо из десяти россиян работают по полученной в вузе специальности – эксперты

Эксперты портала Superjob.ru провели исследование и выяснили, что по специальности, указанной в документе о высшем образовании, сегодня работают 40% россиян.

При этом 22% соотечественников трудятся по специальности, близкой к той, что была получена в высшем учебном заведении. 38% опрошенных работают не по специальности.

«О том, что им удается на практике применять теоретические знания, полученные в вузе, чаще других сообщают опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб.: 75% из них работают по своей или смежной специальности», – говорится в сообщении.

По специальности или в смежной сфере чаще всех работают врачи – 100%, юристы – 99% и главные бухгалтеры – 92%, реже всех – менеджеры по продажам – 29%, специалисты по работе с клиентами – 31%, а также менеджеры по логистике – 46%.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих высшее образование и опыт работы.