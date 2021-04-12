СберБанк и ГК «Самолет» выдали первую ипотеку под 2,9% в рамках обновлённой программы субсидирования

СберБанк совместно с группой компаний «Самолет» провёл первую ипотечную сделку в рамках обновлённых условий программы субсидирования, а также программы «Господдержка 2020» по сниженной процентной ставке 2,9% годовых на 20 лет. Первая сделка состоялась при приобретении квартиры в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском районе Московской области.

Согласно новым условиям, в период с 8 апреля по 1 июля 2021 года клиенты СберБанка могут приобрести строящееся жильё по договору долевого участия (ДДУ) или договору уступки права требования (ДУПТ) или готовое жильё по договору купли-продажи (ДКП) у застройщика по ставке от 2,9% годовых на срок от 12 до 20 лет при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика в аккредитованных в СберБанк компаниях. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения.

«Сегодня мы видим активное развитие рынка недвижимости и высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием ипотечных кредитов по льготным условиям программы "Господдержка 2020". Именно поэтому нами было принято решение снизить процентную ставку программы субсидирования и совместно с нашими партнёрами-застройщиками предложить максимально выгодные условия для наших клиентов — клиент может оформить ипотеку на 20 лет по ставке всего 2,9% на весь срок. А в рамках программы "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" мы можем предложить ещё более выгодные условия, где ставка составляет 1,5%. Нам особо приятно отметить, что группа компаний "Самолет" первой поддержала инициативу и присоединилась к данной программе», — прокомментировал первую сделку вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв.

«Наша основная задача — предоставить клиентам максимально выгодные условия. Приятно, что в этом стремлении нас поддерживает ведущий банк страны, — отметил управляющий директор группы "Самолет" Дмитрий Волков. — Новая программа несёт клиентам ощутимую выгоду. Так, клиент, воспользовавшийся ей первым, в горизонте 20 лет обслуживания ипотечного кредита сэкономит на снижении ставки 2,1 млн рублей. Согласитесь, это серьёзная сумма, на которую клиент, например, сможет полностью обставить свою новую квартиру мебелью».