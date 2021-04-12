В 2022 году в Братске построят аквапарк

Через месяц горожанам представят визуализацию развлекательного водного комплекса. Об этом стало известно 8 апреля на очередной встрече представителей администрации Братска, компаний-инвесторов и проектной организации по вопросам реализации проекта.

Участники встречи обсудили текущие технические задачи, связанные с предстоящим строительством. В частности, речь шла о примыкании комплекса к городским транспортным артериям. Обсудили размещение в здании аттракционов, бассейнов, бань и других объектов. Затронули тему благоустройства близлежащей территории. Автор проекта, руководитель архитектурно-проектной организации «Белый квадрат» Владимир Пуляев рассказал о ходе проектирования комплекса.

Он отметил, что завершающий вариант здания значительно отличается от двух предыдущих.

Это связано с тем, что специалисты тщательно отработали архитектурное формообразование. «Остановились на варианте, который представляется нам рациональным и интересным, а еще – необычным. Визуализация и макет – в работе. В ближайшее время покажем. Осталось только проработать детали».

Строительные работы планируется начать летом следующего года после прохождения необходимых экспертиз.