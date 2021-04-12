Запрет на лов рыбы установили в Иркутской области

Он коснулся рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей, сообщает газета «Областная» со ссылкой на Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Согласно ему, на год запрещена ловля рыбы в Ангаре ниже плотин Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки; у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы – на расстоянии менее 0,5 км; в реках Большая Янгоза и Агул.

На Байкале разрешено рыбачить только бормашовой удой со льда и строго в установленных для того местах.

Разрешено любительское и спортивное рыболовство, если соблюдать суточную норму для одного гражданина: сиг, омуль, хариус, ленок, таймень, тугун (суммарно всех видов) – 5 кг; щука, сазан (суммарно всех видов) – 10 кг; прочие виды рыб (суммарно всех видов) – 20 кг; гаммарус (бормаш) – 5 кг.