Мосбиржа и АФТ создает первого в России блокчейн-оператора

Это позволит разрабатывать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки для всех участников рынка, сообщают в пресс-службе Московской биржи.

Мастерчейн – это единственная блокчейн-платформа в России, прошедшая сертификацию на применение российских стандартов криптографии. Сервисы, созданные участниками АФТ на платформе Мастерчейн, продемонстрировали свою востребованность и станут основой для дальнейшего развития сервисов на базе ООО «Системы распределенного реестра». Участники АФТ также будут иметь право инициировать проекты с использованием технологии распределенных реестров в целях развития новых бизнес-моделей и сервисов для граждан и бизнеса.

– За последние годы концепция блокчейна прошла по стандартному пути технологической зрелости – от завышенных ожиданий к пересмотру позиционирования и осознанию промышленных преимуществ в конкретных бизнес-применениях. Мастерчейн обладает набором качеств, которые позволяют Московской бирже строить инновационные сервисы как для наших участников, так и за пределами финансового рынка. Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создают фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра, – говорит Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи