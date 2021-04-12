Месячник санитарной очистки прошел в Иркутске

В них участвовали жители, представители управляющих организаций, муниципальных предприятий, коммерческих структур – около 750 человек, сообщают в мэрии Иркутска.

В порядок приводили дворовые территории, улицы, площадки у административных зданий. За два дня на полигон ТБО вывезено более 60 тонн мусора. Об этом в ходе оперативного совещания у первого заместителя мэра Иркутска Антона Красноштанова сообщили главы комитетов по управлению городскими округами.

Так, на территории Ленинского округа привели в порядок 14 улиц, которые названы в честь Героев Советского Союза, Героев России и участников Великой Отечественной войны – Николая Гастелло, Маршала Говорова, Генерала Доватора, Василия Жукова, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Александра Матросова, Панфилова, Покрышкина, Юрия Смирнова, Лизы Чайкиной, Чекалина, а также проезды Ульяны Громовой и Гайдара.

Также силами военных очищены от мусора территории в микрорайоне Зеленый. Около ста жителей Свердловского округа вышли на субботник во дворы своих домов. Работы по очистке от сухой растительности, мусора, а также ремонт лавочек и ограждений выполнили в микрорайоне Университетский, Академгородке, на улицах Бродского и Касаткина.