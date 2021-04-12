Весной россияне взялись за ремонт и дизайн интерьера

Аналитики AliExpress Россия отметили значительный рост спроса на категории товаров, которые нужны для ремонта или обновления интерьера жилища. Для этого эксперты проанализировали покупательскую активность в период с 1 по 31 марта 2021 года.

Сильнее всего из категорий обустройства жилья выросли обои. Их стали покупать в 2,7 раза чаще по сравнению с февралем. Из таких товаров россияне предпочитают самоклеящиеся 3D-обои с принтами. Самый популярный принт — изображение кирпичной кладки или мраморной поверхности. Популярностью пользуются и настенные или потолочные наклейки с изображением животных или светящиеся звезды на потолок. В среднем пользователи готовы отдать за рулон обоев от 0,2 до 2,4 тысяч рублей, за набор декоративных наклеек — от 50 до 200 рублей.

Кроме того, россияне стали чаще выбирать товары для домашнего освещения. Эта категория показала в марте рост в 1,7 раза по сравнению с февралем. Пользователи предпочитают «умные» светодиодные потолочные люстры с дистанционным управлением. Чаще всего их привлекает строгий геометричный дизайн, вписывающийся в хайтек-интерьер. Средняя стоимость таких товаров — от 5 до 14 тысяч рублей.

Еще одна весенняя тенденция дизайна интерьеров — скатерти и домашний текстиль. Спрос на такие товары в марте вырос на треть. Чаще всего пользователи выбирают гибкие силиконовые скатерти для кухни, рулонные шторы на оконные рамы и темные портьеры для спальни. В среднем россияне готовы отдать за такие товары от 0,3 до 3,7 тысяч рублей.

Помимо товаров для домашнего дизайна, в марте пользователи стали в 1,7 раза чаще покупать инструменты для ремонта. Среди самых популярных товаров — высокомощные электрические дрели, распылители краски и аэрографы, а еще электрические отвертки. В среднем такие инструменты по отдельности стоят от 1,7 до 4,5 тысяч рублей.

Вырос спрос и на готовые наборы инструментов для ремонта. Такие товары выросли в спросе в 1,2 раза по сравнению с февралем. Чаще всего россияне предпочитают наборы в пластиковой коробке, в которые входят молоток-гвоздодер, рулетка и противоскользящая отвертка. В среднем россияне готовы отдать за такой набор из 168 предметов до 5 тысяч рублей.

Подготовиться к ремонту помогают специальные наборы для хранения — оборот таких товаров вырос в марте в 1,5 раза. Россияне обращают внимание на ящики для хранения объемом в 18 литров, а еще кейсы и ящики-органайзеры для инструментов. На такие товары для организации пространства пользователи готовы потратить до 300 до 500 рублей.

По данным Тинькофф Индекс, на начало апреля товары для дома и ремонта занимают второе место после супермаркетов по частоте покупок, следом идут развлечения, аптеки и расходы на транспорт. В целом, товары для дома и ремонта входят в топ-5 категорий с самым большим ростом расходов год к году: с января по март россияне потратили на такие товары на треть больше денег, чем год назад. Тинькофф Индекс анализирует финансовые операции более 13 млн клиентов экосистемы Тинькофф.