Сбер разработал обновленную «Защиту от клеща»

В Иркутске установилась среднесуточная температура +6-7 градусов и участились сообщения региональных СМИ об активизации клещей. По статистическим данным последних 10 лет, за врачебной помощью после укуса клеща ежегодно обращаются в среднем 500 000 россиян. В Иркутской области, где данная проблема стоит особенно остро, застраховать себя от неприятных последствий готовы 29% жителей, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». Полис по программе «Защита от клеща» можно оформить во всех отделениях Сбербанка в Иркутске и области.

От зимней спячки клещи просыпаются ранней весной, как только устанавливается плюсовая температура, пик активности обычно приходится на май-июнь. Клещи являются разносчиками десятков инфекционных заболеваний, самые опасные из которых - боррелиоз и клещевой энцефалит, встречаются практически по всей территории России. Особенно распространена популяция клеща на северо-востоке РФ - в Сибири и за Уралом.

Риск клеевого укуса особенно велик у тех, кто любит гулять по лесу или парку, часто выезжает на дачу. Иркутск сейчас входит в топ-10 российских регионов по количеству зафиксированных укусов: 6% жителей города говорят, что за последний год клещи кусали кого-либо из их друзей и знакомых. Такие ответы были даны в ходе исследования, которое компания «Сбербанк страхование» провела в 2021 году в российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Клещи переносят многие опасные заболевания, в том числе боррелиоз и клещевой энцефалит, которые, как известно, лечатся долго и дорого. Риск столкнуться с такой проблемой для иркутян достаточно велик, и мы видим, как жители региона осознанно относятся к своей жизни и ее защите на случай непредвиденных обстоятельств - 29% иркутян в настоящее время готовы приобрести страховой полис защиты от клещевого укуса. В 2020 году число продаж таких полисов в «Сбербанк страховании» выросло втрое по сравнению с 2019 годом. В этом году мы усовершенствовали программу «Защита от клеща»: увеличили страховую сумму до 1,5 млн рублей, сделали продукт доступным для людей любого возраста, диверсифицировали стоимость полиса в зависимости от региона. Программа стала доступной и для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей. А по полису «Питомец под защитой» можно застраховать от укусов клещей и домашних животных, они тоже повержены риску».

Программа «Защита от клеща» включает в себя экстренную медицинскую помощь и госпитализацию по медицинским показаниям, амбулаторную поликлиническую помощь, осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях, лабораторное исследование клещей на наличие вируса, диагностику для выявления клещевого энцефалита, болезни Лайма и ещё 10 инфекций, введение препаратов при необходимости, реабилитацию после перенесённого заболевания. Страховка действует в течение года и также возмещает стоимость ряда лекарств. В одном полисе можно застраховать до шести человек без ограничений по возрасту, при страховании более четырех человек в одном полисе действует скидка 10%. Стоимость «Защиты от клеща» начинается от 180 рублей и зависит от региона страхования. Оформить полис можно дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте «Сбербанк страхования», а также очно в отделениях Сбербанка в Иркутске и области.