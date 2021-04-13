Рекордный полет на воздушном шаре через Байкал совершили три российских летчика

Путешественники просили напутствия шаманов, сообщают Вести Иркутск.

В честь годовщины полета в космос три русских пилота перелетели через Байкал и горы Хамар-Дабан на воздушном шаре. Сначала к полету планировали несколько аэростатов, но в итоге остался только один.

Это первый масштабный полет в Приангарье – «роза ветров не всегда располагает», говорит командир воздушного судна Вячеслав Кабашный.

– Климатическая зона Байкала до конца неизученное и то, что происходит здесь в атмосфере уникально, говорит Святослав Коровин, – президент федерации воздухоплавателей Хабаровского края.