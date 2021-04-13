Долговая нагрузка россиян повысилась на 25%

При этом региональная динамика закредитованности отличается разнонаправленностью: хотя в большей части регионов долговая нагрузка граждан выросла, в некоторых из них она, напротив, сократилась.

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков немного выросло – на 0,52 процентных пункта (п.п.). По состоянию на 01.04.2021 года средний ПДН составил 25,63% (на 01.10.2020 года - 25,11%). При этом за последний год ПДН вырос более существенно – на 2,36 п.п. (на 01.04.2020 года - 23,27%).

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанные на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.). НБКИ рассчитывает ПДН 2 раза в год – в апреле и октябре для специального бюллетеня «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков».

«Действительно, средний ПДН российских заемщиков в последние полгода немного вырос, однако, в целом, остается на сравнительно низком уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время».

В регионах РФ наибольшие показатели ПДН (а, значит, и большей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (32,41%), Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30,00%), а также в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%). В то же время наименьший уровень ПДН (меньшая закредитованность) отмечается у заемщиков Москвы (22,11%) и Московской (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областей, а также Санкт-Петербурга (23,30%).

Стоит отметить, что за последние полгода в регионах РФ наблюдалась разнонаправленная динамика среднего значения ПДН. Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН (закредитованности) была зафиксирована в республиках Хакассия (+2,50 п.п.) и Бурятия (+1,63%), а также в Тверской (+1,51%), Новгородской (+1,49 п.п.) и Кемеровской (+1,22 п.п.) областях.

В свою очередь, самые существенные темпы снижения ПДН (закредитованности) были отмечены в Республике Татарстан (-0,61 п.п.), Пермском крае (-0,56 п.п.), Республике Адыгея (-0,48 п.п.), а также в Санкт-Петербурге (-0,35 п.п.) и Республике Башкортостан (-0,23 п.п.). В Москве ПДН за последние полгода снизился на 0,16 п.п.

«В целом, банки консервативно подходят к розничному кредитованию, предоставляя заемные средства только тем заемщикам, ПДН и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне, – продолжает Александр Викулин. – Поэтому наиболее активным заемщикам имеет смысл внимательно следить за своими ПДН и ПКР, особенно при обращении за новым кредитом. Так, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей таких граждан по кредитам (включая планируемый) составляет более 40% от их среднемесячных доходов (т.е. ПДН - более 40%), то необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом. Велика вероятность того, что он ляжет непосильным бременем на домохозяйство и существенно снизит качество жизни его членов. Если же ПДН составит 50 и более % – то стоит приготовиться к возможному отказу в кредите со стороны банка. В то же время, следить за изменением своего кредитного рейтинга можно совершенно бесплатно на сайте НБКИ. Таким образом, благодаря мониторингу ППН и ПКР теперь у заемщиков имеется возможность самостоятельного контроля своего финансового здоровья. В свою очередь для банковской системы – это инструменты по снижению кредитных рисков в розничном кредитовании».